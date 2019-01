Boleto solidario: advertencia a Rosario Bus para que lo permita

La Municipalidad advirtió este miércoles a la empresa de transporte Rosario Bus que no puede decidir de qué manera implementar la modalidad del llamado “boleto solidario”, cuando un pasajero abona el de otro, luego de la eliminación del comprobante de papel en los colectivos de Rosario.

El presidente de Ente de Movilidad Rosario (EMR), Carlos Comi, confirmó a Rosario3.com que la compañía privada que opera en el sistema local “ya fue notificada de que no puede hacer lo que hizo, dictar una norma”, al colocar un letrero en las unidades para instruir a los choferes sobre ciertas prohibiciones.

En las últimas horas, en los internos de dicha empresa apareció una comunicación para informar que a partir de este martes 1° de enero “se prohíbe a los usuarios abonar por otra persona que no viaje a su mismo destino ya que de bajarse primero el que abona, el otro pasajero queda sin comprobante de pago”.

Dicho mensaje fue desacreditado por la secretaria de Transporte y Movilidad, Mónica Alvarado. Pero de hecho, un periodista de este diario digital que este mismo miércoles viajó en un colectivo de Rosario Bus y no tenía saldo en la tarjeta se encontró con que el chofer no permitió que una persona que bajaba antes que él le prestara su tarjeta.

“Queremos transmitirle tranquilidad a los usuarios”, remarcó la funcionaria más tarde en De 12 a 14 (El Tres) y ratificó que el cartel que circuló en Rosario Bus “es totalmente falso y erróneo”.

En ese sentido, avisó que se confeccionó de urgencia “una calcomanía para aclarar” desde este jueves, en las máquinas canceladoras de los propios colectivos, “que se sigue pudiendo pagar el boleto a otra persona y si uno de éstos se baja no pasa nada”.

“Cuando una persona te paga es porque tenés los Pasajes Plus utilizados. Es decir que si viene el inspector y tenés tu pasaje Plus utilizado se da por sentado que otro te lo pagó. No es tan fácil que se suban y no paguen el boleto. Existen los controles para verificar que se hayan pagado los pasajes”, completó.