Dudas sobre el "boleto solidario": a falta de ticket, ¿vale la palabra?

Una situación bastante habitual a bordo de los colectivos rosarinos ante la falta de crédito en la tarjeta Movi o ante la imposibilidad de juntar las monedas del boleto ocasional era pedirle a algún pasajero que pase su plástico y abone el traslado a cambio de efectivo. Las novedades en el transporte urbano complican las formas de comprobar el pago de boleto. Pero la Municipalidad asegura que no habrá inconvenientes, pues instruyó a empresas e inspectores para que faciliten la cuestión.

“¿Alguien me presta la tarjeta y yo le doy la plata?”, preguntaba el desprovisto usuario del transporte urbano. Entonces, quien tenía crédito suficiente, pasaba el plástico por la máquina canceladora, entregaba el ticket y recibía unos billetes a cambio.

Sin embargo, con la eliminación de los boletos de papel –y también del cambio justo a bordo de los colectivos– se complica el control si los usuarios no van al al mismo destino.

Y es que si el que pagó con su tarjeta se baja antes, el que queda en el colectivo no tendrá manera de demostrar que otro abonó por él ante una inspección .

Es más, un usuario que intencionalmente no haya querido pagar el boleto podría argumentar ante una eventual inspección que quien le pagó con la tarjeta Movi se bajó antes del colectivo.

Esa situación fue advertida por las empresas del transporte que operan en el sistema local que ya enviaron a sus conductores una comunicación interna para informar que a partir de este martes 1° de enero “se prohíbe a los usuarios abonar por otra persona que no viaje a su mismo destino ya que de bajarse primero el que abona, el otro pasajero queda sin comprobante de pago”. Esa comunicación fue desacreditada por la secretaria de Transporte y Movilidad, Monica Alvarado. Pero de hecho, un periodista de Rosario3.com que este mismo miércoles viajó en un colectivo de Rosario Bus y no tenía saldo en la tarjeta se encontró con que el chofer no permitió que una persona que bajaba antes que él le prestara su tarjeta.



Alvarado dijo a Rosario3.com que esa “comunicación interna que circuló por WhatsApp es incorrecta”.

“Cualquiera puede pagarle el boleto a otro. La solidaridad es una característica que tenemos los usuarios rosarinos en el sistema de transporte público”, dijo la funcionaria y añadió que todos los pasajeros están asegurados sin la necesidad de un boleto de papel.

Luego, Alvarado agregó: “Cuando una persona te paga es porque tenés los Pasajes Plus utilizados. Es decir que si viene el inspector y tenés tu pasaje Plus utilizado se da por sentado que otro te lo pagó. No es tan fácil que se suban y no paguen el boleto. Existen los controles para verificar que se hayan pagado los pasajes”.

Más tarde, en diálogo con el programa Radiópolis, de Radio 2, la funcionaria dijo que se mandaron a pegan calcomanías en las canceladoras para dejar en claro que esta modalidad sigue vigente. Y que si sube un inspector será suficiente con que el pasajero diga que le pagó el boleto otra persona. Es decir, que quedará el control liberado a que quien controla crea en la palabra del controlado.

Papel cero

El municipio informó que la implementación de la normativa de papel cero, que comenzó este martes con el nuevo cuadro tarifario, fue aprobada por el Concejo municipal.

Actualmente, al efectuar el pago con la tarjeta Movi la máquina canceladora emite un sonido e imprime un ticket que informa que la acción fue realizada con éxito.

A partir del 1º de enero el comprobante ya no es impreso, “generando un ahorro en papel y una disminución del impacto ambiental”, destacó el municipio.

Una de las características de esta tarjeta multimodal es poder almacenar en su chip interno todos los viajes realizados por el usuario, prescindiendo así de la impresión del papel sin perder información, como ya sucede al abonar el préstamo de bicicletas en las estaciones de Mi bici tu bici o al pagar tiempo de estadía en los parquímetros del sistema de estacionamiento medido.

Además, el pago ocasional con monedas salió de circulación a partir de la implementación del papel cero en el transporte urbano.

El municipio explicó que este modo de pago “ha disminuido exponencialmente a través de los años, para noviembre de 2015 el 1.1% de los viajes se pagaban mediante esta modalidad, actualmente solo el 0.09% de los usuarios abonan con monedas”.

Cómo conocer el saldo

Ante la eliminación del boleto en papel los usuarios podrán seguir consultando su saldo por los canales alternativos ya existentes:

-Canceladoras en las unidades de transporte: Luego de abonar el viaje con la tarjeta Movi el saldo restante aparece automáticamente en la pantalla de la canceladora

-Centros de Atención al Usuario, cabinas y negocios habilitados para recarga de saldo. Pueden realizar una lectura de saldo de la tarjeta de manera gratuita.

-Página web EMR- ¿Cuánto Tengo? www.emr.gov.ar ingresando en la sección de tarjeta Movi y Cuánto Tengo.Ingresando:- Número de DNI asociado a la tarjeta (es necesario que la misma esté personalizada).-Número de tarjeta (los 17 dígitos ubicados al dorso del plástico).

-App Movi- ¿Cuánto Tengo? Disponible para sistema operativo Android ingresando en la opción ¿Cuánto Tengo?:- el número de DNI asociado a la tarjeta, es necesario que la misma esté personalizada.-el número de tarjeta (los 17 dígitos ubicados en el dorso del plástico)

-Panel de Información Dinámica. Apoyando la tarjeta Movi en el lector se muestra en pantalla el saldo disponible. Los paneles de información se encuentran en: Entre Ríos y Córdoba; Entre Ríos y 9 de julio; Entre Ríos y San Lorenzo; Laprida y Córdoba; Santa Fe y Pte. Roca; Santa Fe y Balcarce; San Lorenzo y Pte. Roca; Mendoza y Bv. Oroño; Salta y Bv. Oroño y Maipú y San Juan.

-Pantallas de Inteligentes de plaza Sarmiento y Metrobus. Acercando la tarjeta Movi en el lector que se encuentra en el lateral derecho, luego aparecerá el saldo disponible en la pantalla.

-Máquinas de autocarga: Se debe apoyar la tarjeta Movi en el lector y luego elegir la opción de lectura de saldo. Se encuentran instalados en lugares de afluencia masiva de personas, como hospitales y Terminal de Ómnibus.

-Parquímetros: Las nuevas máquinas de Estacionamiento Medido permiten consultar el saldo de la tarjeta MOVI seleccionando la opción 4- “otras opciones”- “consulta de saldo/recargar tarjeta”.