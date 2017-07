Bolsa de trabajo en el centro: 5.500 currículums y 20 ofertas

Entre las consideraciones que destacan desde la entidad comercial, también hay “muchas personas que estaban sosteniendo sus familias trabajando en distintas profesiones en el mercado cuentapropista, como pintores, albañiles, herreros y electricistas, y que ya no tienen más trabajo y desean incorporarse al mercado bajo relación de dependencia”.

“Desde nuestra organización vemos con preocupación el aumento de solicitudes de empleo, con el agravante que se acercan jubilados que nos dicen que no llegan a fin de mes con sus haberes y amas de casa, que intentan reforzar sus ingresos familiares, en su gran mayoría, pertenecientes a la otrora fuerte clase media rosarina”, sostiene la carta enviada a Macri.

