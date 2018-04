Bonfatti: "Merecemos una nueva Constitución"

“La reforma constitucional es lo que necesitamos los santafesinos”, dijo el reelecto –con apoyo unánime– presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti.

El ex gobernador dijo que los habitantes de Santa Fe “Nos merecmos que los derechos de tercera generación estén en nuestra Constitución; ver cómo se eligen los jueces, cómo logramos que las ciudades tengan autonomía”.

También decidir “el tema de la energía y el agua; tenemos experiencias muy negativas cuando fueron privatizadas. Cómo nos damos un sistema electoral y no volver a la ley de lemas.

"Merecemos una nueva Constitución”, remarcó en diálogo con el programa A diario, que conduce Alberto Lotuf en Radio 2.

Bonfatti dijo, de todos modos, que “hay un largo camino” para conseguir el consenso necesario para que la Legislatura apruebe el mensaje oficial. “Vamos a tratar de lograr los acuerdos necesarios”, añadió.

Consultado sobre los aumentos de tarifas, criticó duro al gobierno nacional: “Lamentablemente estamos en un país péndulo. Pasamaos de los subsidios exhorbitantes, sobre todo para Buenos Aires, a esto que es leonino y donde para pequeñas empresas y ciudadanos se hace muy cuesta arriba pagar las tarifas”.

“Estoy preocupado por la marcha del país: iban a llover inversiones pero no vino un centavo, no baja la inversión, ni el déficit fiscal, no el comercial. La deuda trepa. ¿Adónde vamos por este camino?”, enfatizó.

Y sumó: “La herencia no es menor pero llevan dos años y medio de gobierno y las cosas se siguen agravando”.