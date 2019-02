Bonfatti e Irizar presentaron propuestas en favor de la industria y el empleo

El candidato a gobernador del Frente Progresista Antonio Bonfatti y la precandidata a intendenta Verónica Irizar de la ciudad de Rosario presentaron ante empresarios locales el “Acuerdo Productivo por Rosario”, con el objetivo de consolidar beneficios, brindar nuevas herramientas para la industria y el desarrollo de obras de infraestructura.

En el marco de la actividad, Bonfatti destacó la iniciativa de creación de un banco público: "Es justamente una herramienta financiera para respaldar a las economías que surgen, en un mundo con incesantes cambios tecnológicos, para aquellos que quieran emprender algo nuevo, para que los jóvenes tengan el apoyo del Estado". Y seguido explicó: “Con $ 2.500 millones podemos dar créditos por $ 10.000 millones para el sector productivo. Con condiciones accesibles para la adquisición de bienes de capital. Hoy las empresas necesitan recursos para sostener las fuentes de trabajo”.

En tanto, Bonfatti señaló: “Si creemos que va a haber más producción y más trabajo, Santa Fe tiene que contar con más agencias en el exterior. Así como abrimos, y todavía existe, una agencia en Dubai, podemos abrir mercados en distintas partes del mundo”, agregó.

Asimismo señaló la importancia de potenciar la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de fusionar al mundo científico y tecnológico con el sector productivo.

Por su parte, Verónica Irizar expresó que “el eje industrial es prioritario y por eso trabajamos en dos ejes. Rosario tiene que ser la ciudad más competitiva de Argentina. Y por eso nos reunimos con los empresarios industriales para mostrarles este Acuerdo Productivo y, mostrarles estos dos puntos principales que pasan por el reordenamiento del suelo industrial en la ciudad, planteando un proyecto de ordenanza para aumentar el área promovida con 580 hectáreas y ampliando la posibilidad de desarrollo”.

Por otro lado, “hemos trabajado con Antonio en el desarrollo de la infraestructura de estos sectores, con inversiones desde el estado, que es una clave para que el sector privado pueda invertir y generar empleo en la ciudad”.

La precandidata a Intendenta de Rosario remarcó: “Sabemos que hay un contexto nacional que no ayuda, pero tenemos que trabajar en el mediano y largo plazo. Confiamos en que si creamos un proceso de articulación publico-privado podemos generar nuevos empleos, potenciar el desarrollo de la ciudad. Queremos clarificar con nuevas normativas la actividad productiva e industrial en la ciudad. Hay que simplificar los trámites y acompañar ese proceso. Hay proyectos que han estado trabados hasta dos años en el Concejo y eso no puede suceder, no podemos frenar el proceso de crecimiento de la ciudad. Quien venga a invertir debe sentirse acompañado por la ciudad, no sentir que le ponemos trabas”