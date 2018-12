Brandoni: "La calidad de vida de la gente más necesitada mejoró notoriamente"

Con una fuerte defensa a la gestión de Cambiemos, el actor Luis Brandoni habló sobre los niveles de pobreza en el país y sorprendió al afirmar que "mejoró notablemente" la población en situación de mayor vulnerabilidad social.

"Cuando el Indec haga la nueva medición, va a tener que reconocer que la calidad de vida de la gente más necesitada ha mejorado notoriamente", sostuvo el premiado protagonista de la tira televisiva Un gallo para Esculapio y militante partidario de la Unión Cívica Radical (UCR).

Brandoni descree de los relevamientos realizados por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que arrojó un aumento de la pobreza al 33,6 por ciento. La cifra, según el informe de esa casa de estudios, representa un alza del 19% con respecto al tercer trimestre de 2017 y el indicador social más alto de toda la década.

"La pobreza no se mide solamente por el ingreso, sino por la calidad de vida", consideró el ex diputado nacional en un cruce televisivo que tuvo en el programa Intratables, por AméricaTV. En su opinión, el gobierno de Mauricio Macri produjo "mejoras" en lo cotidiano en aspectos como "la gente se traslada mucho más rápido al trabajo, cuando sale a la calle y no se embarra, cuando tiene baños y no letrinas o tiene agua corriente".

"Hay cosas que no tienen en cuenta y que hacen a la calidad de vida de la gente; el asfalto y las cloacas no son una tontería. Estas cosas a la gente le importa", agregó sobre el tema. Además, en relación al lapidario trabajo estadístico de la UCA, el actor consideró: "Me dicen que (la UCA) cambió la fórmula de estimar la pobreza, esperemos lo que diga el Indec".

"No creo que la pobreza sea mayor que la que dejó el gobierno de Cristina Kirchner", expresó el actor de Esperando la carroza, Cien veces no debo y La Patagonia Rebelde, entre otras películas. Sin embargo admitió que fue un "grave error" haber prometido pobreza cero.

"A pesar de la insistencia de (los que dicen) que las cosas están mal, hay una perspectiva razonablemente optimista en el país", dijo Brandoni. "Tengo la esperanza de que nos vamos a liberar del populismo y vamos a recuperar la república", concluyó.

Dos días antes, otro referente mediático de Cambiemos, el diputado nacional Fernando Iglesias, si bien admitió que la pobreza "no se pudo revertir", opinó en la misma sintonía que Brandoni. "Con todo el respeto que le tengo a la UCA, yo voy a esperar los números del Indec", consideró en el canal LN+.

Por su lado, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, afirmó esta semana que las cifras que publicará el Indec en marzo próximo sobre pobreza "van a ser más bajas" que las que dio la Universidad Católica Argentina (UCA), del 33,6%, tras reconocer que los números que se reflejan "son insoportablemente altos". "No dejamos de reconocer que este año, en medio de la aceleración inflacionaria, se ha producido un aumento de la pobreza, así como el año pasado hubo una baja", sostuvo el alto funcionario.