Brutal agresión a una joven con una botella y un casco en plaza San Martín: le dieron 31 puntos

Una joven de 20 años denunció haber sido víctima de una brutal agresión por parte de un grupo de muchachos en el marco de una pelea que se desató en la madrugada del domingo en plaza San Martín. Sufrió golpes de puño, un botellazo en la cara, una agresión con un casco que le quitó un diente y hasta gas pimienta que arrojó la Policía. El resultado fue que en parte de su rostro tuvieron que darle 31 puntos.

Según relató Keila, la víctima, al móvil de De 12 a 14 (El Tres), pasadas las 5 y media de la mañana del domingo caminaba junto a un grupo de amigos por calle Santa Fe tras salir de un boliche de la zona y observaron que un grupo de chicos estaba golpeando a otras mujeres. Decidieron intervenir y la agresión se trasladó hacia ellas.

"Mis amigos se metieron a defender a las chicas y ahí recibimos los primeros golpes. Era un grupo de entre 10 y 15 chicos. Cuando llegó la Policía motorizada tiraron gas pimienta pero siguieron pegándonos", contó Keila, quien detalló que la violencia continuó a pesar de que los grupos de personas habían sido separados por los efectivos.

"Después de todo eso seguimos por Moreno y ellos vuelven, uno me pega con un casco de moto en la cara y me hizo perder un diente", continuó ella.

"«¿Me vas a pegar a mi que soy mujer?», dijo que exclamó a su agresor. Me respondió que sí y me pegó con una botella cortada. Yo estaba llena de sangre y al atenderme me dieron 31 puntos. Por suerte la puedo contar", agregó.