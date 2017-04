Brutal femicidio en El Trébol: fue asesinada a golpes

De acuerdo a la información brindada por el sitio web El Trébol Digital, el brutal femicidio sucedió en la madrugada del sábado. La víctima fue identificada como Silvia C.

Una mujer de 43 años fue encontrada muerta en su vivienda de la localidad de El Trébol. Su ex pareja denunció en la Policía que se descompensó. Sin embargo, el cadáver presentaba signos de haber sido golpeado con un caño de gas.

