Brutal golpiza de un técnico a un árbitro en partido de chicos de 9 años

El técnico de un equipo de fútbol infantil en Rosario ingresó al campo de juego y atacó de forma brutal a un joven árbitro. El incidente ocurrió el martes a la tarde en una final de la categoría 2009 de la Asociación Rosarina de Deporte y Turismo Infantil (Ardyti).

La agresión, registrada en un video que emitió El Tres, se produjo cuando el juez Milton Ayala, de apenas 19 años, dio por terminado el partido, en el que Defensores de Centro se impuso 2-1 a Unión y Progreso.

El agresor, un hombre de 30 años, que en realidad es delegado de Unión y Progreso (no hay DT en esa categoría) saltó a la cancha y encaró al árbitro para golpearlo.

Milton Ayala afirmó que lo vio parado en el banco de suplentes y que se le abalanzó. Le dio cinco piñas en la cara y lo tiró al piso. "Tengo el ojo golpeado y la nariz hinchada. Me cuesta un poco ver y me sigue sangrando la nariz. Fue un momento muy malo", dijo el joven a De 12 a 14 (El Tres).

"Quedé en shock. Jamás pensé que iba a agredirme porque el ambiente era muy lindo. En el partido no pasó nada, los chicos jugaron tranquilamente. No recibí insultos, la hinchada estaba tranquila, por eso no se entiende qué pasó, vino derecho a pegarme", amplió sin explicarse lo ocurrido.

En el video se ve también que una persona ingresa corriendo para separar. Se trata del padre de Milton, también árbitro de fútbol y conocedor de los peligros del oficio. “Estaba a 70 metros y no dudé en salir corriendo pero me llevé puesto a un chico, lo tiré”, reconoció y pidió disculpas.

“Era una jornada normal con clima de fiesta (por la final) y esto fue un acto cobarde”, denunció el papá y mostró la credencial del hombre de 30 años, ya echado de su club.

Desde el club Unión y Progreso, las autoridades pidieron disculpas y aseguraron que “el delegado no pertenece más al club”. Su hijo podrá continuar en la institución pero no él. “No es el ejemplo que se quiera dar desde el club. No se va a volver a repetir”, aclararon.