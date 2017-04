Brutal robo a una jubilada en su negocio

“Estaba en mi casa y me avisaron que a mi mamá le habían robado y le habían pegado”, contó el hijo de Antonia, la mujer asaltada, a Telenoche (El Tres). “Esta es la tercera vez que le roban, pero la primera vez que le pegan tanto”, agregó el joven.

Una mujer jubilada de 72 años fue salvajemente golpeada por un ladrón que entró este viernes al mediodía al negocio que ella misma atiende en Esteban de Luca al 100. El delincuente se llevó la cartera y el dinero que había en la caja, pero no conforme con eso derribó a la víctima y la agredió en el suelo. Debió ser internada.

