Bullrich dijo que el uso de pistolas taser "va a mejorar la vida de la gente”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró hoy que el empleo de pistolas electrónicas Taser por parte de las fuerzas de seguridad va a "mejorar las condiciones para la vida de la gente", ya que "utilizar un arma no letal siempre es mejor que utilizar una letal".

"Hoy en día las fuerzas de seguridad usan arma letales, entonces si yo tengo fuerzas de seguridad que utilizan esa como única arma y les doy un arma no letal, lo que hago es mejorar las condiciones para la vida de la gente", expresó Bullrich en diálogo con radio Con Vos.

La ministra ejemplificó los beneficios del empleo de Taser con un caso sucedido ayer a bordo de un tren, cuando dos policías se pelearon con dos delincuentes y uno de ellos logró arrebatarle a un efectivo el arma reglamentaria.

"Ayer dos personas totalmente fuera de sí, peleándose contra dos policías en el tren le sacan el arma a uno de ellos y casi lo matan. En esas circunstancias, un arma Taser te permite inmovilizar a esas dos personas y no llegar a una situación como a la que se llegó o a casos mas violentos, donde se llega a la muerte", agregó la funcionaria.

"Utilizar un arma no letal siempre es mejor que utilizar una letal, la discusión tiene que ser una discusión lógica. Hoy todas nuestras la fuerzas de seguridad usan armas letales en cualquier lugar, haya gente o no haya gente, menos en las movilizaciones, pero sí en aeropuertos, trenes y subtes, y utilizar un arma no letal es mucho mejor", concluyó.

El Ministerio de Seguridad reglamentó hoy el uso de armas electrónicas no letales por parte de miembros de fuerzas policiales y de seguridad federales, a través de la resolución 395/2019, publicada en el Boletín Oficial.