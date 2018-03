Buzzi a 10 años de la 125: "Querían tapar el festival de subsidios y corrupción"

A diez años del paro agropecuario contra el gobierno nacional por la resolución 125 del por entonces ministro de Economía Martín Lousteau, el ex titular de la Federación Agraria Eduardo Buzzi dijo que aquella agenda de reclamos "en buena parte se logró" en la actualidad. Apuntó como una "cuestión pendiente" tomar medidas con respecto a la sequía que afecta la región centro del país y que podría hacer "perder miles de millones de dólares" a productores y a la economía del país.

Entrevistado por el periodista Alberto Lotuf (A Diario, Radio 2), Buzzi recordó que la polémica medida fue "inconsulta, autoritaria, confiscatoria y abusiva". "El ministro Lousteau le mintió a Alberto Fernández (ex jefe de Gabinete). Y el gobierno mintió de que esa medida era para bajar los costos de los alimentos para cuidar la mesa de los argentinos. Era para tapar los baches del festival de subsidios y corrupción", comentó.

El ex titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) señaló que el conflicto con sector rural, que empezó el 11 de marzo de 2008 y terminó el 17 de julio tras el voto "no positivo" del ex vicepresidente Julio Cobos en el Senado –que dejó sin efecto la resolución–, "cambió el escenario político". "La mesa de enlace aglutinó a la oposición en ese momento porque permitía exposición. Tal es así que en 2009 entraron 12 agrodiputados en la Nación", añadió.

"A diez años, la agenda de reclamos de aquel momento en buena medida se consiguió. Se normalizó el comercio del trigo, de la carne. Bajan retenciones a la soja. Hay dos hombres que estuvieron en esos piquetes y fueron ministros: Luis Etchevehere (actual ministro de Agroindustria) y Ricardo Buryaile (ex titular de esa cartera)", expresó.

Buzzi, actual asesor del presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, sostuvo que en la agenda quedaron "cuestiones pendientes como la sequía en la región centro". "Se pierden miles de millones de dólares. Lo pierde el productor y la economía del país", amplió.