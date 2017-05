CTA pidió otro paro general y avisó: “La batalla va a continuar”

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky aseguró este lunes que el Día de los Trabajadores "es un día de lucha" y convocó a la segunda Marcha Federal, que llegará el 20 de junio a Plaza de Mayo. Pidió también por un nuevo paro general de la clase obrera. La CGT también criticó la política económica del gobierno.

"Hay en nuestro horizonte otro paro general pero hay que construir la unidad de todos los sectores, para que no puedan con el divide y reinaras", dijo Yasky en un acto en Capital Federal.

El dirigente cuestionó el acto en el más tarde iba a participar Mauricio Macri, al señalar que es un "acto de celebración de un presidente que pretende poner al movimiento obrero de rodillas".

"Cuando elegimos hacer este acto frente a la escuela itinerante definimos que este 1° de Mayo no podía ser otra cosa que un día de lucha para decirle a este gobierno de la clase dominante que los trabajadores vamos a defender los convenios colectivos y los salarios. La lucha va a continuar", sostuvo.

Tras señalar que "hay vasos comunicantes con el acto de la CGT", aclaró que "hay un solo acto con el que no tenemos vasos comunicantes, ese acto de celebración de un Presidente que pretende poner al movimiento obrero de rodillas".

Yasky fue el principal orador en la plaza de los Dos Congresos, junto a los docentes de la escuela itinerante, ya que el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli se encuentra en La Habana, donde participó de las manifestaciones por el 1° de Mayo, informa Télam.

"No estamos contra ningún gobierno, sino contra la injusticia social", dijo Yasky, al resaltar el paro realizado en Brasil "para demostrarle a la 'dictadura' de Temer que Brasil se va a recuperar de la mano de Lula" .

En ese sentido, instó a la clase trabajadora a "realizar un acto de fuerza" que tendrá su hipotético epicentro en la segunda marcha federal del 20 de junio.

"Acá abajo no hay diferencias, no importa si pertenecemos a la CTA o a la CGT, lo que importa es la unidad para luchar por los mismos objetivos", enfatizó y reclamó no dividirse "en luchas sectoriales".

Del acto participaron dirigentes de los gremios docentes y referentes de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

La CGT, en otro acto

Por su parte, la CGT también criticó la política económica del gobierno durante el acto por el 1° de Mayo, realizado en el estadio Obras (también en Capital), y denunció que "hay quienes nos quieren conducir a una confrontación".

En el acto que tuvo una duración de una hora y que se desarrolló sin inconvenientes, el único orador, el triunviro Juan Carlos Schmid señaló que "en este mismo lugar, en agosto del año pasado, más de 1.500 delegados congresales culminaron un proceso de unidad, dificultoso, complejo contradictorio, pero fue la CGT la que pudo plasmar la unidad olvidando viejos desencuentros".

El dirigente cegetista añadió que llegaron a la unidad "tratando de dar una respuesta a un gobierno electo por la voluntad popular, pero que ha puesto en marcha un trazado económico que ninguno de nosotros comparte y ese ejemplo debería ser visto con mucha atención por parte de la política y por otros actores de la vida nacional".

Al respecto señaló que "si de verdad se quiere cerrar la famosa grieta hay que mirar este ejemplo y no porque nos sintamos dueños de la verdad ni porque seamos unos vanidosos, sino porque creemos que esta es la mejor contribución que podemos hacer a la democracia y la república".

En discurso, Schmid se acordó también de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al señalar que "el conflicto social no se resuelve con palos ni con gases, el conflicto social es una consecuencia del malestar que tiene nuestra sociedad y lo digo con todas las letras: Si quieren resolver los problemas sociales no se pueden resolver con una escalada represiva y los problemas se resuelven en el diálogo y con el acuerdo, nunca con los palos ni los gases".

Schmid estuvo flanqueado en el escenario de Obras por los dirigentes Sergio Romero, Héctor Daer, Pablo Moyano, José Luis Lingeri, Abel Frutos, Amadeo Genta, Luis Hlebowicz, Argentino Geneiro, Jorge Sola, Andrés Rodríguez, Hugo Benítez, Guillermo Imbrogno, Luis Cejas, Juan Pablo Brey, Juan Martini, Noé Ruiz, Omar Plaini, Julio Piumato y Víctor Santamaría.

Abajo del escenario, que mostraba un mural en el que decía "1 de Mayo, Perón vuelve", en primera fila, estaba el dirigente camionero Hugo Moyano, acompañado de otros dirigentes gremiales de diversos sindicatos.

Moyano se manifestó "conforme" con el acto de la central obrera, tras el cual, consultado sobre cómo veía la actual situación económica, Moyano dijo: "No es como yo la vea... Acá la única verdad es la realidad, y la única realidad es cada vez mayor desocupación, cada vez menos trabajo. Está muy lejos de la promesa que hizo el gobierno en su momento".

Sobre si la CGT podría llegar a decidir otro paro nacional, el dirigente camionero sostuvo: "Eso no lo decido yo, lo decide la CGT, que como bien dijo (Juan Carlos) Schmid, la central obrera ha actuado con absoluta responsabilidad todo este tiempo".

En un repaso del discurso de Schmid, quien señaló que "el conflicto social no se soluciona con palos o gases", Moyano agregó que "los gases y los palos multiplican la represión y la violencia de arriba engendra la de abajo".

Respecto de eso añadió que "esto no va a ocurrir con los trabajadores, pero tampoco la CGT va a dejar de expresar y reclamar lo que corresponde a los trabajadores".