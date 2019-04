Cachi Martínez impulsa el Boleto Educativo Gratuito en la provincia

El pre candidato a Diputado Provincial de Unidos Podemos, Oscar "Cachi" Martínez, presentó este miércoles en la Términal de Ómnibus el proyecto de boleto educativo gratuito.

En una conferencia de prensa expresó: “Estamos convencidos de que la educación es el camino definitivo a la solución de todos nuestros problemas, y entendemos que el Estado provincial tiene la obligación de garantizar el acceso a la misma".

"Tenemos que darnos cuenta de que el futuro de nuestros hijos empieza en las aulas de nuestras escuelas y todo lo que hagamos para derribar las barreras que impidan el acceso a la educación es lo mejor que podemos hacer. Tiene que existir una relación directa entre educación y trabajo y en especial con nuestros jóvenes. Esta debe ser una política de Estado a abordar de manera urgente”, apuntó.

“Si bien nuestra legislación dice que la educación debe ser gratuita, todos sabemos que a partir del costo del boleto no siempre es así. Los que viven en el interior de la provincia y quieren continuar sus estudios superiores en las ciudades de Rosario o Santa Fe, muchas veces no lo pueden hacer por el costo que significa el costo del boleto, y a muchos vecinos de las ciudades mismas les cuesta mandar a sus chicos a la escuela, si deben tomar un colectivo urbano”, siguió diciendo Martínez.

Por otra parte, y ante la pregunta de la posibilidad de tener este sistema en la provincia, Cachi Martínez afirmó: "El Boleto Educativo Gratuito ya existe desde hace años en una provincia muy parecida a la nuestra como lo es la de Córdoba, donde fue implementado por el entonces Gobernador José Manuel De la Sota. Creemos que la Provincia de Santa Fe tiene las condiciones para asumir este compromiso, y que debe hacerlo para custodiar este derecho esencial que es el del acceso a la educación", continuó.

"Yo diseñé este proyecto hace cuatro años cuando fui candidato a Gobernador de Santa Fe, con la ayuda y el apoyo de De la Sota, un estadista del que tuve el honor de ser amigo personal y que hoy ya no está entre nosotros pero dejó legados importantísimos como este", indicó, y aclaró que “lo que nosotros estamos planteando en esta iniciativa es que podamos invertir en materia de educación y cambiar el formato del funcionamiento de la asistencia del Estado al sistema de transporte, porque lo habitual en la Argentina es ver como el Estado financia a las empresas. Nosotros queremos que esa ayuda vaya al que estudia y trabaja. Así, el Boleto Educativo Gratuito tendría en la Provincia de Santa Fe aproximadamente 250 mil beneficiarios”.

“Cabe destacar que esta propuesta de gestión no es un boleto estudiantil, sino un boleto educativo porque queremos que toda la educación viaje gratis y la educación tienen tres patas, el que enseña, el que aprende y el que trabaja para la educación funcione limpiando las escuelas y establecimientos y que le da de comer a los alumnos. Por ello llamamos boleto educativo y no boleto estudiantil porque nosotros queremos que el que estudia no pague, que el que enseña no pague y el que trabaja para que la educación funcione no pague”, sentenció.

En cuanto a la implementación de este sistema, Martínez explicó que se hará a través del sistema de abono y a través de la tarjeta, con la diferencia que el abono y la tarjeta que hoy paga el alumno y el docente, será abonada por el Estado Provincial. "Es importante que el programa se desarrolle a través de la tarjeta magnética en toda la provincia e incluya también el boleto de larga distancia para el estudiante que cursa sus estudios en otra localidad. Por ello el programa incluye 8 pasajes gratis por mes de larga distancia para ir y venir a su lugar de origen, y además el urbano de la ciudad donde está estudiando o trabajando.", dijo.

Respecto de la viabilidad de este proyecto, Martínez aseguró que “muchos dicen que no existe presupuesto para el desarrollo de este Programa, nosotros queremos desmentir esto ya que el desarrollo de este programa significaría una inversión de mil millones de pesos, con lo cual es menos del 0,4 por ciento del presupuesto provincial, que es de 270.000 millones".

Con este programa aproximadamente 25 mil chicos de las escuelas primarias, 90 mil de la secundaria, 25 mil chicos de institutos terciarios y 60 mil alumnos de las universidades viajarían gratis a sus lugares de estudio. A esto se le suman 5 mil no docentes , esto incluye porteros y personal de los comedores escolares y aproximadamente 25 mil docentes entre maestros, docentes y profesores universitarios y larga distancia. Obviamente que en las vacaciones no funciona porque esta diseñado para los chicos cuando estudian y los docentes y no docentes cuando van a trabajar", concluyó el precandidato a diputado provincial.