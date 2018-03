El sábado próximo vence el plazo para renovar el contrato para la provisión de medicamentos al Pami, la obra social de los jubilados y pensionados. Las farmacias, también advierten que se trata de un acuerdo perjudicial, sobre todo para ellas, atrapadas entre el precio que les exigen las droguerías, y el pueden exigir en el mostrador.

“Cada vez, las farmacias tienen menos margen para subsistir”, advirtió la farmacéutica Fanny Rochi (matrícula 2343) que le escribió una dura carta al presidente Mauricio Macri para que revea el tema.

En contacto con Radiópolis, el programa que conduce Roberto Caferra por Radio 2, Ronchi alertó que, tal cual está planteado el nuevo acuerdo, “las farmacias vamos a comprar caro y vender barato”.

En tal sentido, aclaró que las farmacias “no son formadoras de precio”, sino que dependen de las cifras que ponen los laboratorios y autoriza el gobierno. “Porque cada aumento tiene que ser autorizado por el gobierno nacional”, recalcó. Por eso, para Ronchi el acuerdo que se discute solo puede beneficiar a las grandes cadenas de farmacias; y aquí hizo otro llamado de atención: uno de los funcionarios que negocia la renovación fue CEO de Farmacity y aún hoy está vinculado a la empresa. Se trata de Mario Quintana, coordinador del gabinete económico.

“Farmacity es un modelo que no queremos porque va en contra de las pequeñas y medianas farmacias”, afirmó. "Más del 50 por ciento de nuestro margen se va al aporte solidario del Pami", añadió.

A continuación la carta completa de Ronchi a Macri:

"Sr. Presidente,

"Con angustia y decepción vengo observando como el futuro de mi farmacia y el de muchas otras pequeñas farmacias en el país, se encuentran en la incertidumbre de las negociaciones que llevan a cabo sus funcionarios. Es público que algunos de ellos éticamente se encuentran impedidos de intervenir en este tema. Los farmacéuticos no somos millonarios, solo son millonarios un grupo de empresarios que han visto en nuestra profesión la manera de enriquecerse distorsionando el verdadero rol del farmacéutico y de las farmacias.

"Creo que estamos asistiendo a un caso de ceguera y empecinamiento de su gobierno como hemos visto otros desde que inició. La diferencia es que la irremediable muerte de las pequeñas farmacias es un daño irreparable a la salud pública y no basta que cuando mañana este hecho se produzca y sea una realidad, salga a los medios y pida disculpas.

"El convenio que desde su gobierno Usted impulsa para el PAMI hasta ahora solo beneficia a los laboratorios multinacionales, a quienes les asegura y garantiza rentas extraordinarias actuales y futuras, las cuales van en detrimento de la baja de costos que el PAMI necesita y echa por tierra todo el esfuerzo que pueda realizar el resto de los actores del convenio.

"También tiende a destruir la industria nacional y miles de puestos de trabajo atento a que las multinacionales ni siquiera fabrican en la República Argentina.

"Juegan con la ilusión de la baja de los medicamentos a los jubilados, lo que es una gran mentira (con el nuevo convenio las bajas son nulas). Lo que sí es un hecho es que se les realizó un recorte en los reconocimientos de muchas de las medicaciones que si eran importantes para los jubilados.

"Sr. Presidente, en mi humilde opinión, los cambios a este nuevo convenio de PAMI que su gobierno impulsa deberían haber partido de consultar y asesorarse primero con las entidades profesionales (COMRA, COFA, Consejo Nacional de Ciencias Económicas, etc.) y a partir de ahí crear un nuevo sistema de acuerdo a las necesidades de nuestro país, de sus habitantes y sus jubilados y que no sean decisiones de un grupo de funcionarios. Esto es demasiado serio, importante y grave para que lo decidan con una fecha de ultimátum 31 de marzo.

"Espero que no nos defraude, muchos argentinos confiamos en Usted. Esto no es una pelea que se dirime en la esquina a las trompadas, no sirven ni suman las amenazas, ultimátum y chicanas, sólo sirve el dialogo franco y abierto que Usted siempre pregona y practica. Para que haya dialogo tiene que haber buenas intenciones y tienen que dejarse de lado las batallas personales porque acá está en juego la salud de los jubilados y de todos los Argentinos.

Farm. Fanny Ronchi

MAT: 2343, Rosario, Santa Fe"