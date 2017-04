Cambiemos busca para Santa Fe una lista que refleje la "diversidad" de la coalición

Durante la entrevista, Peña también se refirió a los nuevos desafíos de la economía. Dijo que se abre ahora una etapa de crecimiento en la que será necesario “trabajar sector por sector”. También saludó las renovadas relaciones con los Estados Unidos que hablan de un país que vuelve a insertarse en el mundo y de “la grieta”. Indicó que la polarización no es algo que promuevan los dirigentes sino que es un movimiento “de abajo hacia arriba”. Con todo, destaco que la mayoría sigue apostando al cambio y adelantó que las elecciones de medio mandato van a ratificar eso.

“Todo mundo adentro”, así se expresó Peña este domingo por la noche en contacto con Mesa política (El Tres) sobre la lista que evalúan desde Cambiemos para los comicios legislativos. Aunque la estrategia electoral del radicalismo aún no está clara –a nivel provincial forman parte del Frente Progresista pero en el plano nacional son aliados del macrismo–, el jefe de ministros aseguró que se buscará para la provincia “una lista de Cambiemos que refleje su diversidad y que aproveche los grandes hombres y mujeres del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y el partido Fe”.

