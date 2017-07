Cambiemos logró dictamen contra De Vido pero no se asegura la expulsión

Carrió se retiró de la reunión antes de que concluyera el plenario de Asuntos Constitucionales donde se firmaron esta tarde los dictámenes de respaldo y rechazo a la propuesta del oficialismo de separar del cuerpo al ex funcionario. Se levantó tirando besos al aire y se fue.

El interbloque de izquierda anunció que este miércoles se abstendrá, cuando se vote en la sesión especial de la Cámara de Diputados la expulsión del ex ministro De Vido por "inhabilidad moral".

María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, muerto en el episodio de Once cuando una formación chocó contra los paragolpes de contención de la estación, declaró desde el Congreso que son "simples familiares de víctimas de la corrupción de De Vido" pero que tienen "la verdad" de su lado.

Un grupo de familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012 asistió este mediodía al Parlamento con pancartas en reclamo de justicia y con el rostro de los fallecidos, para apoyar el pedido de desafuero del diputado De Vido, que los legisladores de la comisión de Asuntos Constitucionales discutían puertas adentro.

Familiares de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once protestaron con pancartas en las puertas del anexo de la Cámara de Diputados donde se discutía en comisión el desafuero de De Vido, al mismo tiempo que aparecieron en las inmediaciones del Congreso pasacalles anónimos en defensa del ex funcionario.

El texto del macrismo propone excluir al ex ministro de Planificación por “indignidad” de acuerdo “con lo dispuesto en el artículo 66” de la Constitución Nacional.

La coalición oficialista Cambiemos consiguió este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados emitir un dictamen de mayoría donde propone expulsar al legislador kirchnerista Julio de Vido por "inahabilidad moral", que será debatido este miércoles en una sesión especial, aunque el oficialismo no tiene los dos tercios para poder separar al ex ministro de Planificación.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo