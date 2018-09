Cambio en Federación Agraria: “No queremos acercamiento con el gobierno ni con la oposición”

El flamante presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, es el primer titular de la entidad que no pertenece a la zona núcleo pampeana y no es un productor agropecuario tradicional. El mendocino, se dedica a la vid, el damasco y las ciruelas y desde el viernes pasado reemplaza a Omar Príncipe al frente de la entidad de pequeños y medianos chacareros. Este miércoles habló con Radio 2 y dijo que no buscará acercarse "ni al gobierno ni a la oposición".

En diálogo con el periodista Sergio Roulier (La primera de la tarde), el dirigente describió el perfil que intentará darle a su gestión. “Queremos tener una entidad equilibrada, que no tenga acercamiento ni con el gobierno ni con la oposición”, expresó.

Además dijo que “una de las situaciones coyunturales mas acuciantes para trabajar es la de los productores de cerdo y de todas las economías regionales”.

Sin embargo, aseguró que eso no significa que se vaya a dejar de lado la preocupación por la ley de semillas o por las retenciones a la exportación.

Por otra parte, Achetoni pidió al gobierno “no diluir la competitividad que tenemos hoy” dejando escapar la inflación.

Consultado por el vínculo con el resto de las entidades del agro, que conformaron la llamada Mesa de Enlace, manifestó que “se buscarán consensos en los temas que podemos acordar y en los que no, se trabajará de manera independiente”.

Finalmente, dijo que “si las bases lo solicitaran su conducción hará las medidas que hagan falta”.