Cande Ruggeri recibió el año nuevo renovadísima

Cande Ruggeri recibió 2017 con un cambio de aspecto que, a todas luces, la favorece. Al menos, se la ve radiante y muy segura de su cuerpo en las fotos que se sacó y compartió en Instagram. La joven se operó las lolas y no para de lucirlas.

