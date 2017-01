Cande Tinelli: "Tengo un proyecto de tatuarme toda"

Cande Tinelli brindó una entrevista en la que habló de sus tatuajes y la polémica que generan sus fotografías en las redes sociales. Al terminar la jornada, publicó una imagen muy sensual en Instagram.

De acuerdo al sitio Primiciasya.com, habló ante la cámara de América TV: "Tengo un proyecto de tatuarme toda", confesó. "A mí me gusta tatuarme. Respeto mucho a la gente y respeto las opiniones, pero no me engancho. Estoy tranquila porque me lo quería hacer hace mucho. No me molesta lo que digan", señaló Candelaria en Infama sobre su comentado tatuaje en el cuello, que hoy luce completamente negro.

Ante los cuestionamientos que algunos hacen en relación a cuáles son sus límites, la hija de Marcelo Tinelli sostuvo: "No sé si tengo un límite. Tengo un proyecto de tatuarme toda, que ya más o menos lo estoy haciendo. Pero ya van a ir viendo lo que hago", aseguró.

También le consultaron sobre la posibilidad de arrepentimiento: “Láser –optó como solución– Pero no estuve averiguando. Por ahora no me quiero sacar ninguno. Y si más adelante me quiero sacar alguno, me lo saco", manifestó.

Después de las declaraciones que volvieron a generar repercusiones mediáticas, la joven se fotografió en remerita y ropa interior.