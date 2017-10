Candidato de Cambiemos hacía un timbreo y le robaron 25 mil pesos

El candidato a diputado nacional por Cambiemos de La Pampa, Martín Maquieyra, sufrió el lunes por la tarde el robo de unos 25 mil pesos mientras realizaba un timbreo de campaña por la capital de esa provincia.

Maquieyra tenía el dinero en el interior de su auto particular, que fue atacado mientras caminaba por un barrio de Santa Rosa, y también le llevaron una notebook.

Periodista de medios locales le preguntaron para qué tenía ese dinero en medio de un acto de campaña y aseguró: "El dinero era de mi secretaria".

El referente del PRO hizo la denuncia correspondiente en la comisaría y allí declaró que el dinero era de la joven que lo acompañaba y para "pagar la facultad".

"Quiero aclarar que el dinero no es mío, es de mi secretaria. Tenía esa cifra porque mañana tiene que pagar algo de la facultad y además creo que le quería comprar algo a su madre", afirmó el candidato a El Diario de La Pampa.

Y explicó: “Estábamos terminando una reunión en una de las casas del barrio cuando vino uno de los chicos y me dijo que me habían roto un vidrio del auto. Cuando me acerco tenía la luneta rota y faltaba la cartera de mi secretaria, con esa suma de dinero adentro, y la computadora personal de ella. También le llevaron toda la documentación”.