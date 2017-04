Capturaron a un organizador de la trágica fiesta de Arroyo Seco

La División Antidrogas Rosario de la Policía Federal detuvo este miércoles a uno de los organizadores de la fiesta electrónica que se realizó en un boliche de Arroyo Seco, tras la cual fallecieron dos personas. Será indagado este jueves en los Tribunales Federales por el juez Carlos Vera Barros.

El joven que fue arrestado este miércoles en un allanamiento en el centro de Rosario es Alan V. B., uno de los titulares de la productora Live Art, la firma responsable del evento que se llevó a cabo en Punta Stage el pasado 1º de enero por la madrugada. Tras la fiesta, murieron Giuliana Maldovan (de 20 años, oriunda de Rosario) y Lucas Liveratore (de 34 años, de San Nicolás).

La captura se produjo en el marco de la investigación del fiscal federal Mario Gambacorta, que pidió una serie de medidas al Juzgado Federal Nº3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros. Es que la Fiscalía Federal N°2, junto a la PFA, iniciaron una investigación de oficio cuando las autopsias de los dos fallecidos, testimonios e indicios concretos coincidieron en que las víctimas consumieron estupefacientes dentro del boliche.

Entre las solicitudes a las que hizo lugar en las últimas horas, Vera Barros ordenó además la captura de Gino P., socio de la productora mencionada. En la tarde de este miércoles no había sido encontrado en los allanamientos y aún era buscado por los efectivos policiales.

Los dos, de alrededor de 30 años, están sospechados de "haber creado el marco propicio que facilitó la comercialización y el uso de sustancias estupefacientes".

Bajo la lupa

El fiscal Gambacorta pidió además al Juzgado Federal N°3 las indagatorias por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público" del intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper; del inspector Albino Ricardo López; y del jefe de la comisaría 27° de la policía provincial, oficial subinspector Luciano Vallejos.

En ese sentido, Vera Barros se declaró incompetente y giró las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación, de las esfera provincial.

Para la Fiscalía, entre otras cosas, admitieron la realización de la fiesta sin la habilitación correspondiente, el lugar operó con la capacidad excedida y no hubo presencia policial destinada a prevenir y reprimir la circulación de estupefacientes.

El fiscal había considerado además las indagatorias para dueño y encargado del complejo "Punta Stage", administrado a través de Yameli SRL. Son Esteban G. y Germán D.; No obstante, el juez no hizo lugar al argumentar que "no existen las pruebas de cargo suficientes".

En las próximas horas, Gambacorta podría apelar la decisión del funcionario de no hacer lugar a esas cinco indagatorias, según advierton fuentes judiciales a Rosario3.com.