Capturaron a uno de los evadidos de la subcomisaría 21ª 

Como la moto no tenía documentación, el conductor quedó demorado. Tras consultar con el fiscal de Flagrancia de Turno se corroboró que era uno de los dos delincuentes que se fugaron de la seccional ubicada en Ayala Gauna al 7900 el pasado miércoles.

Uno de los dos delincuentes que se fugaron de la subcomisaría 21ª el pasado miércoles, tras intentar robar en una vivienda del barrio San Eduardo, fue capturado el jueves. Circulaba por la zona del shopping Alto Rosario en una moto que no tenía documentación.

