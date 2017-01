Fueron a robar, los detuvieron y se fugaron a la vista de todos

El comisario supervisor Toribio Aranda, de la subcomisaría 21ª, explicó que los arrestados fueron llevados a la zona de la cocina con custodia a cargo, ya que en el lugar no hay módulo penal transitorio para alojar a las personas capturadas.

