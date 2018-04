Caputo y el "papelito" a la diputada Cerruti: "Fue simpático”

El ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, calificó de “simpático” y “sin mala intención” el mensaje que le escribió a la diputada Gabriela Cerruti en la reunión de la comisión bicameral de Deuda Externa que derivó en escándalo y cierre del encuentro este miércoles al mediodía.

“Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala", fue el pedido del ministro a la legisladora junto a una carita dibujada. “Se lo mandé con inocencia y le pido disculpas”, dijo después el funcionario del Ejecutivo.

Caputo explicó en diálogo con TN que si bien Cerruti no dijo nada en el reciento sobre sus hijos sí había señalado en el programa Intratales, el pasado 19 de marzo, que él cedió una de sus firmas cuestionadas a su hija.

No quedó claro porque Caputo le hizo el pedido dos semanas después y en medio de la interpelación. “Pensé en decírselo personalmente pero me pareció simpático hacerlo con un papelito”, argumentó.

#RenunciáCaputo El ministro Luis Caputo banalizó la audiencia, el papelito que me mandó es una amenaza, un acto machista, misógino y cobarde. Quedamos 10 legisladores sin intervenir. #CaputoMiente pic.twitter.com/tlp3eZOeNV — Gabriela Cerruti (@gabicerru) 4 de abril de 2018

“No es agresivo, es simpático de alguna manera. Reaccioné como padre”, dijo Caputo y aclaró que como no tiene “experiencia política” pudo haber cometido un error. “No le gustó y está en todo su derecho, nunca tuvo ninguna mala intención el papelito”, añadió.

Por otro lado, el titular de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri aseguró que respondió “todas las preguntas” que le hicieron los legisladores sobre los niveles de endeudamiento en estos dos años de gestión y sobre sus cuentas y empresas en paraísos fiscales, algunas de ellas que no habría declarado antes de asumir. “Creían que iba a ir como un pollito mojado y me defendí”, celebró.

La Comisión Nacional de Valores estadounidense confirmó que el funcionario era accionista de Noctua, sociedad que armó una red de fondos de inversión registrados en distintos paraísos fiscales para invertir en activos financieros. “Está todo declarado. La única que no está declarada es Princess porque no corresponde”, señaló.

“Es mentira que faltaban 10 preguntas más cuando se levantó la sesión. Les podría contestar no diez, 10.500 preguntas más. Estas chicanas no me las como más”, concluyó.

Sacnun: "Fue poco serio"

En Radio 2, la senadora nacional por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun aseguró que presenció la bicameral este miércoles y le pareció “poco serio” la actitud del ministro en medio del debate.

Además, evaluó: “Uno entiende que hay cierta misoginia porque es pensar que como mujeres vamos a ser menos incisivas en lo que tenemos que preguntar y somos actores políticos”.

Sobre la cuestión de fondo, la legisladora del Frente para la Victoria-PJ dijo que el ministro no logró despejar las dudas sobre sus empresas en guaridas fiscales que además habrían participado del proceso de endeudamiento. “No contestó todas las preguntas, muchas quedaron sin responder y no se nos permitió re preguntar”, dijo.

“Se trata de empresas fantasmas que se fundan para evadir impuestos”, añadió en el programa La primera de la tarde.