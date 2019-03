Carrió: “Macri es como un hermano menor”

Elisa Carrió visitó el programa El Diario de Mariana (DDM) y brindó una entrevista a fondo con Mariana Fabbiani donde habló todos los temas posibles. Fiel a su estilo, dejó una serie de frases que el sitio oficial de El Trece enumeró en una nota.

Lilita se pronunció sobre el pedido oficial de separarla de la cámara de diputados, reconoció que realiza contraespionaje para no recibir operaciones, explicó que un sector del gobierno está tratando de apartar a Stornelli de la causa de los cuadernos y tuvo una curiosa reacción a la hora de hablar de la inseguridad.

"Si gana Cristina, voy presa", fue una de las expresiones arrojadas en el programa. Acá van otras:

- Cuando me pueda me retiro. No quiero verles la cara todos los días a estos delincuentes.

- Me enteré quién mató a Poli Armentano. Fue un sicario italiano. Es de Nápoles. No figura en el expediente.

- Vendí el auto para pagar la tarjeta

- Macri me reta, pero yo lo mando a la Real Academia...

- Yo lo quiero a Macri y él me quiere. El ingeniero es como un hermano menor.

- Hubo una traición de un amigo del presidente de mucho tiempo. Nicky Caputo y Coti Nosiglia hace dos meses casi intentaron hacerle un golpe a Macri.

- Yo podría hacerle un golpe de estado al Presidente en dos días.

- Yo a Macri lo veo muy bien, porque se aprende a ser Presidente y él aprendió.

- Hoy Cristina tendría que estar presa.

- No veo al candidato que vaya a enfrentar a Macri, no soy vidente.

Consultada por la gravedad de los problemas de inseguridad del país, se paró y continuó respondiendo mientras caminaba de un lado para otro como si estuviera dando una clase magistral.

La cofundadora de Cambiemos volvió a sentarse casi diez minutos después, al hablar de cómo "tener poder empacha" y por qué ella prefiere "usarlo pero no tenerlo".

Después del corte, la conductora todavía estaba sorprendida por la actitud de la diputada y propuso al aire que "a partir de ahora queremos que todos nuestros invitados se paren”. “No había pasado nunca. A mí igual me encantó", cerró.

También se refirió al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti: "Es parte de la banda", señaló.