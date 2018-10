Carrió a Macri: "Un sector del gobierno no quiere verdad, justicia y condena"

Tras exigir el juicio político al ministro de Justicia Germán Garavano, la diputada nacional Elisa Carrió le envió una dura carta al presidente Mauricio Macri. Le exigió un “cambio” en Cambiemos y anunció que demandará por “discriminación y machismo aberrante” a dirigentes del sector. A propósito de la situación judicial de Cristina Kirchner, Garavano había opinado en contra de la detención de la ex mandataria.

La carta de Carrió a Macri se titula "No volvamos al pasado, señor Presidente". En el texto le recuerda que "una de las condiciones del acuerdo que construyó Cambiemos fue el fin de la corrupción y la impunidad para siempre".



"La República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desean verdad, justicia y condena", disparó la referente de la Coalición Cívica.

Además, criticó “la falta de apoyo del vocero del radicalismo” y anticipó “una demanda por discriminación y machismo aberrante” a quienes opinan sobre su “carácter estético”.

La carta completa:



“No volvamos al pasado Sr. Presidente.



“La Coalición Cívica Ari, a través de sus órganos institucionales y partidarios, ratifica el pedido de juicio político al Ministro de Justicia Garavano.



“Una de las condiciones del acuerdo que construyó Cambiemos fue el fin de la corrupción y la impunidad para siempre.



“La República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desean verdad, justicia y condena. Esto no es negociable. Ni la República. Ni la impunidad. El Presidente lo sabe desde enero del 2015. No volvamos al pasado Sr. Presidente.



“La falta de apoyo del vocero del radicalismo, como así también las distintas expresiones a mi supuesta ira, «calentura» o improsperabilidad del juicio político, o como cuestiones de carácter estético sobre mi persona, provenientes de muchas mujeres y hombres de la política nacional, determinarán una demanda por discriminación y machismo aberrante. Es la primera vez que lo haré. No me guía el enojo ni la "calentura" sino la necesidad de que Cambiemos, cambie o no cambiará la historia.



“Esto no es una amenaza, es una decisión colectiva e irrevocable”.