Carrió se anticipó al 2019: "Vamos a apoyar la reelección de Macri"

Elisa Carrió adelantó que apoyará la reelección de Mauricio Macri en caso de que decida presentarse en los comicios del 2019. La declaración la formuló al concurrir a Expoagro en San Nicolás

La diputada recordó que ella fue una de las creadoras de la alianza Cambiemos y remarcó: "Vamos a apoyar la reelección siempre dentro del respeto de los acuerdos previstos en la reunión en la que se armó la coalición".

Carrió además defendió al ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, quien es investigado por la oficina anticorrupción por el bono que cobró de la Sociedad Rural de 500 mil pesos. “El no le robó al Estado, no estamos frente a un corrupto”, aseguró, y siguió: "Yo lo quiero mucho a Etchevehere y creo que se ha equivocado. Él lo reconoce. Pero no es un error legal, porque él podía hacerlo, es un error ético".

También se refirió al alza de los precios luego de conocerse que la inflación de febrero fue de 2,4%: "El presidente asumió con una Argentina vaciada. La inflación irá aflojando en el transcurso del año cuando hayan terminado las adecuaciones de las tarifas. Vamos a ir recuperando poder adquisitivo".