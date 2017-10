Carrió sobre el caso Maldonado: “Construyeron un desaparecido”

Luego del triunfo aplastante que obtuvo en Capital Federal como integrante de la lista de Cambiemos, Elisa Carrió volvió a hacer polémicas declaraciones sobre el caso Santiago Maldonado. Ahora sentenció que “construyeron un desaparecido” y reclamó que “privaron a los padres de estar con su hijo por más de sesenta días”.

En declaraciones que hoy reproduce el diario La Nación, la diputada nacional electa sentenció que "había muchos que sabían la verdad, es decir, construyeron un desaparecido".

Carrió calificó como "macabro" que quienes "sabían la verdad privaron a sus padres (de Santiago Maldonado) de estar con su hijo por más de sesenta días".

Luego dijo que "su alma está en el cielo”.

Acerca de sus polémicos dichos cuando se buscaba al joven artesano que había desaparecido en medio de un operativo de Gendarmería en el sur, cuando dijo que había “un 20 por ciento de posibilidades” de que estuviera “en Chile” o cuando se refirió al caso “Walt Disney”, Lilita apuntó: "Lo quería con vida y no me arrepiento porque en mí no hubo mala intención".