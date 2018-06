Carrió y Macri se reunieron en Olivos y descartaron una ruptura

La titular de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, afirmó este viernes que está "al lado de Macri", al ingresar a la residencia de Olivos para una reunión con el presidente acordada para analizar la situación de las pymes.

Tras esa declaración, la líder de la Coalición Cívica descartó la posibilidad de una ruptura en Cambiemos y, al ser consultada sobre diversos análisis que se hicieron en ese sentido, dijo que se trata de "una mentira".

Por su parte, Macri tuiteó una foto de la reunión en la que se ve el gesto afectuoso de la diputado acariciando la mano del jefe de Estado.

Hoy nos reunimos con Lilita y equipo para seguir los avances de Exporta Simple, el programa para facilitar exportaciones de las PyME pic.twitter.com/PJNcNqtWAj — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 15 de junio de 2018



El encuentro entre ambos se produjo tras la media sanción al proyecto de ley de legalización del aborto.

Luego de la sesión Carrió dio un mensaje al interior de la coalición de gobierno, al levantarse de su banca, enojada, y advertir a sus pares del bloque oficialista: "Es el último esfuerzo que hago para preservar la unidad” de Cambiemos.

En sus declaraciones al ingresar a Olivos, la diputada afirmó que habla con los ministros del gabinete nacional "a diario" y que junto al presidente está "trabajando en un esquema de pymes exportadoras".

Al explicar su reacción en Diputados, Carrió dijo que su intención fue que "no se enfrentaran dentro del bloque del PRO y el radicalismo" y aseveró que "con la Coalición Cívica todo está bien".

Además, la legisladora y cofundadora de Cambiemos dijo que va a "superar" el hecho de que la Cámara de Diputados haya dado ayer la media sanción al proyecto y consideró que "si ganaba el No había violencia".

"Mis convicciones no cambian nunca", dijo, e invitó a los periodistas a que se "pregunten quienes cambian" de postura, ya que hay legisladores que "cambian sus convicciones en media hora, no se si es por plata o no".

"Soy cristiana, de eucaristía diaria. El dolor en mi alma (por la aprobación) es muy grande", concluyó e ingresó a la residencia de Olivos.