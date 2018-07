Carrió afirmó que "maneja desde afuera" a los radicales

La diputada nacional Elisa Carrió volvió a generar polémica esta semana. En un evento realizado en Entre Ríos aseguró que "maneja desde afuera" a los radicales y que ese sector político hará lo que Cambiemos le diga.

En el cierre del Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos, que se llevó a cabo en Paraná, afirmó que hay estrategias políticas para promover una salida anticipada del gobierno nacional. "Me quisieron dividir a mí. No crean. Yo defiendo la República. Si gana (Mauricio) Macri gana la República y gano yo", sostuvo.

En su exposición también chicaneó al radicalismo y a su par en el Congreso, Atilio Benedetti, que estaba en el salón del evento. “Yo no quiero cargos. Y nadie puede vencer al que no quiere nada. Si yo tuviera interés, habría una interna y no tengo interés en ningún cargo. En consecuencia, la alianza (Cambiemos) está asegurada. Y los radicales harán lo que nosotros digamos, ¿no es así Benedetti?”, comentó.

"Al final, los radicales tienen que reconocer que están con una ex miembro (del partido) que los maneja desde afuera ¡Es divino! ¡No saben! Es el mayor castigo por misóginos. Nos mandaban a las convenciones a servir empanadas y ahora los manejo yo desde afuera”, concluyó.