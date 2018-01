Carta a Lifschitz: "¿Alguna vez le faltó el aire por dejar a su nene en manos desconocidas?"

Sergio Gigliotti es el papá solidario de un nene de tres años que la semana pasada fue reubicado con otra familia solidaria, lo que generó una fuerte polémica ya que los padres sustitutos habían pedido la permanencia del chico tras excederse el plazo legal de seis meses contemplado por el sistema. Ahora Gigliotti escribió una carta pública dirigida al gobernador Miguel Lifschitz para que revea el caso y junta firmas para que “Kiki” vuelva a su casa.

“Le cuento señor gobernador Miguel Lifschitz que anoche (por este domingo) mientras no podía dormir, igual que en las últimas noches, me preguntaba si alguna vez tuvo la sensación de sentir que el corazón le estalla porque tiene que dejar en manos desconocidas a un nene de 3 años abrazado a usted y pidiéndole llorando que no quiere ir con esas personas”, comenzó Gigliotti el texto que publicó en su muro de Facebook temprano este lunes.

En la carta, el papá solidario cuenta de su vida con el niño y del viaje que tenía preparado con su esposa, Cristina Morla, y del que Kiki iba participar.

“Le cuento que por estas horas Kiki estaría yéndose de vacaciones con las personas que estuvieron junto a él por casi dos años. Le cuento que sus autitos de viaje ya están listos, que su Mickey está esperando que su dueño lo busque para subir al auto, le cuento que su gorrita de viaje ya está junto a su mochila”, escribió.

Los Gigliotti-Morla buscan la restitución del nene. Plantearon que al extenderse el período de seis meses previsto en el programa Familias Solidarias y ante la “ausencia” del Estado, el niño los “adoptó” a ellos. Por eso, decidieron iniciar la adopción definitiva. Sin embargo, el programa Familias Solidarias tiene como condición la no adopción definitiva del menor.

Juntada de firmas

Por otro lado, la pareja lanzó una juntada de firmas en la plataforma change.org que ya está cerca de las 10 mil adhesiones.