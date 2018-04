Carta del Papa a una ONG rosarina: "Luchen por no enterrar sus talentos"

La ONG rosarina Manos a la Obra recibió una enorme sorpresa: el Papa Francisco les respondió una carta donde los alentó a "luchar siempre para no enterrar sus talentos bajo la tierra del egoísmo".

El grupo, integrado actualmente por 300 jóvenes, se había dirigido al Sumo Pontífice en el mes de septiembre contándole que hace ocho años realizan tareas solidarias a partir de proyectos vinculados a los estudios que han realizado sus integrantes, impulsado por la Pastoral Universitaria de Rosario.

Y la gran alegría llegó en el comienzo del mes de abril cuando arribó una carta desde el Vaticano firmada por Francisco. En la misma, les agradece por "ponerse en camino del encuentro de las personas necesitadas para servirlas con sus talentos" y les deja un mensaje: "Rezo por ustedes".

"Acá todas las carreras tienen lugar", indicó Alejo Audissio, uno de sus integrantes, a Rosario3.com, remarcando que los proyectos se construyen en base al conocimiento de cada uno y son los primeros pasos profesionales. "Nos dividimos por tarea, cada una es referente a la carrera. Hay proyectos de abogacía, odontología, medicina, kinesiología, ingeniería, económicas, etc."

"En el último trabajo que hicimos en Villa Constitución y Fighiera se inscribieron 450 personas. El número se va incrementando, es algo increíble y soñado", precisó.

El emotivo momento fue compartido en la red social Facebook de Manos a la Obra, bajo el título: "Nunca dejen de soñar. Hoy la fantasía se hizo realidad".

El texto completo de la carta

Queridos jóvenes:

He recibido su carta en la que me cuentan del proyecto solidario que llevan a cabo. Gracias por haber compartido conmigo esta iniciativa, pero gracias sobretodo por haber salido de ustedes mismos y ponerse en camino del encuentro de las personas necesitadas para servirlas con sus talentos

Para servir hay que vencer la tentación de la indiferencia, abriendo bien los ojos y el corazón para aprender a ver en el otro a una persona con dignidad y abriendo bien las manos para acercarse a ella con respeto y generosidad venciendo nuestro egoísmo y nuestro miedo al compromiso.

Me ha gustado esa expresión de ustedes, ver en el otro a un hermano que no incita a compartir lo que somos dándonos por enteros. Sigan así y luchen siempre para no enterrar sus talentos bajo la tierra del egoísmo, del beneficio o del éxito profesional.

Rezo por ustedes y por todas las personas a las que se acercan para que sientan que en todo momento el amor del Señor que nos llamo a una vida de entera y de servicio. Les ruego también que no se olviden de rezar por mi que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.

Coordinalmente, Francisco.