“Casi 40 mil personas se incorporaron al sistema de salud público”

El Secretario de Salud Municipal, Leonardo Caruana, visitó este domingo los estudios de Radio 2. En diálogo con Todavía no es tarde, reflejó el incremento de la cantidad de consultas durante el año 2018 debido a la crisis que vive el país, donde familias se ven obligadas a recurrir a efectores públicos producto de la imposibilidad de acceder a una prepaga o tener una obra social. Además explicó la importancia que tiene la planificación a la hora de vacunarse y las precauciones a tomar antes de viajar.

Desde 2017 que los médicos notan un incremento en la asistencia en efectores públicos y por eso la Secretaría de Salud comenzó a analizar este fenómeno.

“Empezamos a estudiarlo el último trimestre del 2017 y en 2018 fue siempre sostenido el ascenso. El año pasado se abrieron diez mil historias clínicas familiares nuevas en efectores públicos. Casi 40 mil personas se han incorporado al sistema público”, sostuvo Caruana, en diálogo con Daniel De Paola.

El origen de esto determinó que se trataba de más del 50 por ciento de familias que perdieron el trabajo y la obra social. “El resto del porcentaje, teniendo obra social o prepaga, van a buscar alguna prestación como medicamento o estudios en el sector público”, afirmó

“Quien perdió el trabajo, se enferma más o estás más propenso a sufrir problemas intrafamiliares, tener crisis de diabetes o hipertensión. Por eso otro indicador que tomamos es el incremento en el número de recetas de medicación crónica”, explicó.

En cuanto a los problemas de alimentación que le surge a una familia la crisis genera otro conflicto que es el de no llegar a incorporar los nutrientes necesarios, en especial en los más chicos. “Empieza a darse la mala nutrición. Se incorporan menos proteínas y más hidratos de carbono y eso genera obesidad. Hoy no es un problema la desnutrición pero sí la obesidad”, detalló Caruana.

Otro de los temas e inquietudes recurrentes, es que ante la cantidad de extranjeros que viven en Rosario, muchas personas critican que son atendidos en efectores públicos, un derecho que no se le puede negar a nadie más allá de que sea o no nativo. “Para nosotros es menor la consulta de extranjeros en las guardias. El impacto es mínimo. Ya tenemos un grupo de extranjeros y son nacionalizados pero no genera modificación en los números”, sentenció.

Y agregó: “Lo que altera es el índice inflacionario y la suba del dólar. Nos cambia la ecuación económica para poder mantener el sistema cuando hay movimiento de la economía, no por poner límite a la gente que se atiende”.

Los cambios en el clima por estos días no es un dato menor a la hora de evaluar las enfermedades que se pueden contraer. El calor, frío, humedad, llueve por la mañana, sale el sol por la tarde, son modificaciones que el cuerpo siente y sufre.

“Cuando se dan estos cambios de clima, somos más propensos a tener enfermedades infectocontagiosas, algunas que se transmiten por el mosquito pero también los intensos calores, y cómo afectan a los niños y adultos mayores. Hay que tener algunas cosas claras desde lo preventivo para evitar el contagio”, manifestó el entrevistado.

Ante las críticas respecto a la colocación gratuita de algunas vacunas como por ejemplo la de la fiebre amarilla, dijo: “Hay dos formas de entender la Salud. Nosotros la entendemos como un derecho independiente de la capacidad de pago. Como Estado hay que proteger a toda la población. Si se incorpora el virus y no prevenimos, después están todos propensos a la posibilidad de tenerlo, por eso el criterio es universal”.

En esta época del año hay largas colas para su aplicación y hasta a veces no se alcanzan a atender a todos por eso Caruana confirmó que hantenido que ampliar los lugares de vacunación y que ahora “se pueden aplicar en todos los hospitales municipales y provinciales”.

Y recomendó: “Cuando se planifica un viaje hay que tener en cuenta varias cuestiones, no sólo el tema de la vacuna y se recomienda hacer un control integral y hasta controlar la salud bucal”.

Respecto al debate sobre la aplicación o no de las vacunas, ya que si bien para la gran mayoría se trata de un tema de prevención, hay otros que piensan que se trata de un negocio de algunos laboratorios, Caruana analizó: “Como Secretario de Salud y teniendo en cuenta la historia de la erradicación de enfermedades, las vacunas están con una demostración epidemiológica que tiene un impacto en la vida de las personas y nosotros fomentamos esa utilización. El otro extremo es decir que para cada virus, debemos colocarnos una vacuna y eso es un terreno más complejo. Como en todo se necesita un uso racional”.

Respecto del autismo y la puesta en marcha de la ordenanza ya promulgada, Caruana adelantó que “en 2019 es un compromiso de trabajo” para seguir avanzando en esto. “Nuestro compromiso inicial era capacitar a los equipos y la propia organización de TGD lo está haciendo”, dijo el funcionario de Salud Municipal.

Finalmente expresó su satisfacción ante el incremento de los partos respetados que se siguen dando en la Maternidad Martin y en el Hospital Roque Senz Peña.

“Van a seguir creciendo. Es un camino para que toda la ciudad trabaje en relación al parto respetado. Es poner a la tecnología y el uso racional de los medicamentos en su lugar. Se respetan los tiempos naturales y sólo se indica la cesárea cuando se la tiene que hacer y la colocaciones de suero y drogas cuando realmente se necesitan”, concluyó Caruana.