Caso María Cash: “Ojalá sea ella; la letra no la reconozco"

María del Carmen Gallegos, mamá de María Cash, la joven desaparecida hace más de 5 años en el norte argentino, habló sobre los mensajes que aparecieron en dos estaciones de servicio del sur argentino. "Ojalá sea ella. La letra no la reconozco, puede que la haya escrito otra chica que estaba viajando con ella. No sé, sólo espero novedades y no se pierden las esperanzas", expresó Gallego en declaraciones al diario Patagónico.

La leyendas que fueron encontradas en los baños de las estaciones de servicio de las localidades Garayalde de Chubut y Cañadón Seco en Santa Cruz rezan: "Ayuda soy María Cash me llevaron a un pueblo de Las Heras en auto blanco Sandero DEN 232 avisen auxilio 16/01/17 13:00 pm"

Al respecto la mamá de María Cash indicó que ya se le envió toda la información de Gendarmería de Salta que es la que está a cargo de la investigación. "En Argentina no se busca a las personas desaparecidas, a ninguna, no sólo a María si no que a cualquier persona desaparecida. Acá lo único que hacen es activar las causas cuando aparece un hecho como éste”, dijo y agregó: “Hace un tiempo atrás apareció un mensaje similar, yo le reconocí la letra de ella, pero la justicia lo negó. Nosotros contratamos a una perito caligráfica y también nos dijo que era de ella, pero eso quedó en el olvido. Ahora esperamos, como esperamos todo este tiempo que la justicia trabaje y que la encuentren", concluyó.