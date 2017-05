Causa Guerrieri III: cadena perpetua para los diez imputados

En Santa Fe, los juicios a los responsables por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar se retomaron en 2009. Según destacaron desde el gobierno provincial, se pusieron en marcha causas emblemáticas y se implementó una serie de políticas públicas destinadas a acompañar a la Justicia y tributar a este proceso de memoria, verdad y justicia, entre ellas: el Programa de Protección y Acompañamiento de Testigos y Querellantes; el Área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de las causas judiciales; y la creación de un Registro de ex presos políticos.

La lectura de la sentencia tuvo lugar en el mediodía de este viernes en el edificio ubicado en Oroño al 900. Este juicio comenzó el 13 de octubre del año pasado, y fueron acusados por privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio, el ex agente de Inteligencia Eduardo Costanzo, los ex PCI Walter Pagano, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach (que también era policía durante la última dictadura).

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº 1 de Rosario condenó a cadena perpetua a los diez acusados en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad llamada Guerrieri III. Se trata de militares retirados y ex personal civil de Inteligencia que estaban acusados de secuestrar, torturar y matar a unas 47 personas durante la última dictadura cívico militar, de las cuales 24 siguen desaparecidas.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo