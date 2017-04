Causa Monticas: el gremio Coad se presentó como querellante

La secretaria general de Coad, Laura Ferrer Varela, indicó a través de un comunicado que la decisión busca "defender la vida y la salud" de los trabajadores. “Como sindicato y como trabajadores hemos solicitado en varias instancias a las autoridades soluciones a esta problemática, no obteniendo respuestas oportunas y adecuadas”, agregó.

