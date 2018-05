Cavallo negó contactos con Macri y criticó la política de endeudamiento

Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, negó que haya tenido contacto con el gobierno nacional. Aclaró que sólo envió un libro al presidente Mauricio Macri. Aprovechó una entrevista en televisión para criticar la política de endeudamiento.

El ex funcionario nacional desmintió que haya mantenido un encuentro con el mandatario –como circuló en algunos medios nacionales– y añadió que lo único que hizo fue enviarle "a él y a su equipo" el libro Historia económica de la Argentina.

"¿Por qué les mandé el libro? Porque uno de los déficits más grandes que tiene este equipo es que no conocen la historia económica argentina, salvo Lucas Llach (vicepresidente del Banco Central). Hay gente preparada técnicamente, pero nadie que tenga una interpretación acabada de la historia argentina de los últimos 30 años para no cometer errores”, expresó en el programa A Dos Voces del canal TN.

Además, manifestó que el jefe del Estado "no puede ser" el propio titular de la cartera económica. "Ese error ya lo cometió Néstor Kirchner. Todos los ministerios tienen que tener secretarías. Tiene que haber un Ministerio de Economía, con energía, producción, agricultura. Un ministro de Economía que coordine todo", remarcó.

"No pretendo ni que me inviten ni hablar con nadie. Pretendo que mis conocimientos, en la medida en que crean que les sirva, los aprovechen. Por el bien de la Argentina tienen que aprovechar mi experiencia. Uno no puede gobernar sin conocer la historia anterior", subrayó.