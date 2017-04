Cayó el porcentaje de fumadores, pero subieron las muertes por tabaquismo

Entre 1990 y 2015 cayó a nivel mundial el porcentaje de hombres y mujeres que consume tabaco a diario, sin embargo subió el número de muertes asociadas al tabaquismo.

Así lo indica una investigación de The Global Burden of Diseases publicada por la revista The Lancet y reproducida por el portal 20 Minutos, que tomó como base los patrones de tabaquismo en 195 países.

Mientras en 1990 uno de cada tres hombres y una de cada 12 mujeres fumaban, 25 años más tarde las cifras cayeron a uno de cada cuatro y una de cada 20 respectivamente. Sin embargo creció el número de fumadores, que pasó de 870 millones a 930 millones.

Entre las causas de este fenómeno se encuentran el crecimiento demográfico mundial y las agresivas campañas de las tabacaleras en nuevos mercados. Esto llevó a que no cayera el número de muertes asociadas al tabaquismo, sino que por el contrario, esta causa de deceso creció 4,7% en ese periodo, alcanzando a 6,4 millones de personas en 2015.

“El tabaco sigue siendo el segundo mayor factor de riesgo de muerte temprana y discapacidad después de la presión arterial alta”, aseguró Emmanuela Gakidou del Instituto de Mediciones de Salud y Evaluación de la Universidad de Washington, Estados Unidos.