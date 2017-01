Central cayó goleado en la final de fútbol playa en Brasil

Los jugadores locales festejaron el título, en un premiación atípica, en la que los futbolistas del conjunto canalla, integrado por el capitán del seleccionado nacional, Maximiliano Ponzetti, destacaron "la importancia" de haber llegado a la final de un deporte que casi no se practica en la Argentina.

Rosario Central no pudo en la final de la Copa Libertadores de fútbol playa y fue vapuleado por el campeón Vasco da Gama, quien lo derrotó por un contundente 8-1, en la ciudad brasileña de Santos.

