"Central hará uso de los dos cupos de refuerzos"

"Nosotros haremos uso de los dos cupos posibles de refuerzos. En el caso que el cuerpo técnico defina dónde hay una debilidad, iremos al mercado a buscar", comentó Ricardo Carloni, en diálogo con Radio Continental. Para el dirigente, "nuestro plantel es casi idéntico al que llegó a la final de Copa Argentina. Tenemos un plantel de jerarquía, pero no pretendemos equivocarnos y estamos trabajando tranquilos".

