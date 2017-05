Cerró lavadero industrial y 26 personas luchan su trabajo

Workers está ubicada en Zeballos al 4600 y desde este martes está tomada por sus 26 trabajadores que de la peor manera se enteraron que ya no tenían empleo. Esperan pronto ser recibidos en la cartera laboral y por los dueños.

Este martes los empleados del lavadero industrial Procesadora Workers, se llevaron una tristísima sorpresa cuando fueron a trabajar y encontraron la fábrica cerrada. Sin previo aviso, la firma, con 15 años de tradición en la ciudad, decidió frenar la actividad ante las dificultades que atraviesa el sector por la importación de prendas ya terminadas. Los lavadores industriales se dedican al cepillado, localizado, lavado, rotura y planchado de indumentaria de jean antes de su comercializción. No es la única empresa de rubro con dificultades, el lavadero Virasoro ya lleva 12 despidos desde marzo. Los trabajadores de Workers piden ayuda para que la empresa pueda volver a funcionar y mantener todos los puestos laborales.

