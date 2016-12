Cesáreas: cómo cambiaron la evolución del cuerpo de la mujer

Esta práctica está teniendo un impacto en la evolución humana, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences

26 de Diciembre de 2016 Por: Rosario3

Los casos en los que el bebé no cabe en el canal de parto aumentaron de 30 en 1000 en los años ‘60 a 36 en 1000 en la actualidad. (msllegal.com) 1/1