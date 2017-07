Chale y Schmuck firmaron un compromiso por la seguridad vial

Y recalcó que “es necesario actuar de forma coordinada en educación, prevención y reparación a familiares de víctimas. No son accidentes si se pueden evitar. Debemos empezar por comprender ese concepto”.

Luego agregó que “se ha avanzado, pero aún falta mucho por hacer: las campañas de difusión y de concientización no deben realizarse sólo en algunas fechas, esporádicamente. Deben ser permanentes”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo