Charla sobre economía: inflación, mercado interno y modelo económico

En la charla expondrán el ministro de la producción, Luis Contigiani el vicepresidente de CAME, Elías Soso, el secretario general de la Asociación Bancaria, Matías Layus y Carlos Picot, trabajador del SENASA

"Nos interesa debatir a dónde va la economía, qué pasa con nuestro mercado interno, por qué hay despidos y no cede la inflación", detalló Peralta.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo