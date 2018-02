El Sindicato de Prensa Rosario invita a la charla-debate abierta y gratuita "¿Qué pasa con la educación?", destinada a periodistas, trabajadores y trabajadoras de la comunicación, y estudiantes de carreras afines que se realizará el viernes 16 de febrero, a las 10, en el Centro de Formación Profesional Pichincha, ubicado en Santiago 146 bis, sin inscripción previa.

A poco de la fecha fijada oficialmente para el inicio de clases (lunes 5 de marzo), la pregunta que gana los títulos de las empresas de medios de comunicación es “si empiezan o no las clases, si habrá o no habrá paro”. Sin embargo, el trabajo periodístico puede enriquecer ese interrogante común avanzando en problemáticas que afectan a la educación argentina y de la provincia. Para profundizar en esa idea invitamos a la secretaria general de Amsafé y de la Ctera, Sonia Alesso; al secretario general del Sadop Rosario, Martín Lucero, y al ex ministro de Educación de la Nación Alberto Sileoni.

¿Qué pasa con la paritaria nacional docente? ¿Cuáles son las consecuencias de su anulación por decreto? ¿Qué ocurre con el presupuesto educativo? ¿Y qué con las provincias y el financiamiento para sostener la educación pública? ¿Cuál es el rol de los sindicatos docentes? ¿Por qué faltan jardines de infantes? La educación: ¿derecho de todos o bien comerciable? ¿Cómo afecta a los aprendizajes el cierre y desmantelamiento de programas educativos como los de educación sexual integral (ESI); memoria y DDHH; formación docente, nacional de lectura y de entrega de computadoras…? Despidos, desempleo, menos trabajo…¿mejor educación? El trabajo docente y las violencias en las escuelas… Son algunos de los interrogantes para compartir en la charla.

Más info: Charla–debate “¿Qué pasa con la educación?”