La Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario (Fecoi) brindará charlas gratuitas sobre Diseño Estratégico para la Innovación, a cargo de reconocidos especialistas.

Será en su sede de Córdoba 1868 en las siguientes fechas:

- 12 de Abril a las 18: “Introducción al Diseño Estratégico y la Innovación”

Por Mgter. Paulina Becerra Coordinadora del Programa de Innovación – Universidad Nacional de Quilmes // Consultora en Design Thinking y Gestión de la Innovación. Coordinó el Instituto Metropolitano de Diseño e Innovación del Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires y co-autora del libro “En torno al producto”.

- 10 de Mayo a las 18: “Investigación y Análisis del Usuario”

Por Mgter. Mónica Arbelaez Operation Manager en INSITUM Consultora en Diseño Estratégico e Innovación, que diseña soluciones para el crecimiento y la transformación mediante un entendimiento profundo del comportamiento humano. Desde hace más de 15 años, se dedica a resolver desafíos de innovación para organizaciones líderes de todo el mundo, implementando metodologías ágiles y de design thinking provenientes de las ciencias del comportamiento, la etnografía y la estrategia de negocios. Cuenta con un equipo de más de 160 consultores y oficinas en Chicago, Barcelona, Ciudad de México, Bogotá, Lima, São Paulo y Buenos Aires.

- 8 de Agosto a las 18: “Dinámicas y Tendencias Tecnológicas”

Por Mgter Ing. Alejandro Repetto Co-Director of the MSc in Cyber Defense. Autor del primer coche autónomo de la Argentina. CEO de NETI.Es Especialista en gestión de empresas de innovación y en tecnologías exponenciales. Estudió en Singularity University at NASA Ames Research Park – Silicon Valley.

- 10 de Octubre a las 18: “Desarrollo y Planificación de Negocios”

Por Mgter. Nano Kigel Economista especializado en diseño estratégico de soluciones de innovación. Director académico del Programa ejecutivo de Creatividad e Innovación en los Negocios en la Universidad Torcuato Di Tella. En los últimos años asesoró a empresas como: Accenture, Banco Galicia, Galicia Seguros, Tarjeta Naranja, Banco Hipotecario, Banco Patagonia, Metlife, Medife, Telecom, Edenor, Axion Energy, Nidera, Bayer, Mercado Libre, Natura, Pearson, Furlong Fox, Price, Western Union, Falabella, Gobierno de la Ciudad y la Nación para emprendedores, Banco Interamericano de Desarrollo, Mercedes Benz, Tupperware, La Caja, Natura, DirecTV, Acamica, Ashoka, Astrazeneca, entre otras.

Más info: [email protected]