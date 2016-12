Charly Garcia nuevamente internado en el Instituto del Diagnóstico

Charly García, una leyenda del rock, fue internado este jueves nuevamente en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento de la ciudad de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. El nosocomio no brindó ninguna precisión ni certeza al ser consultado sobre la asistencia del músico ni su estado, pero los medios insistieron durante toda la madrugada sobre la internación de Carlos García Moreno, Charly García, en la institución, aunque hasta el momento se desconoce el motivo de la misma y se espera el parte de rigor. García se había repuesto de un mal momento que vivió hace días, cuando fue internado en el Instituto de Diagnóstico por un cuadro de deshidratación y fiebre muy alta, y pudo pasar Nochebuena en su casa junto a sus familiares y amigos. En la víspera de la Navidad, Charly fue dado de alta y pudo regresar a su departamento del barrio de Palermo donde pasó Nochebuena con su hijo, Miguel García , su pareja Mecha Iñigo -quienes lo acompañaron mientras permanecía en terapia intensiva-y también junto a sus amigos. Según fuentes cercanas al músico, sus trastornos de salud recientes estarían relacionados con la operación de cadera a la que fue sometido en marzo de este año.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo