Chicos del barrio Toba de Travesía sin clases y sin comedor por incendio

Un desperfecto eléctrico provocó un incendio en el comedor de la escuela bilingüe 1344 Cacique Taigoyé y por eso este miércoles no hubo actividad en ese establecimiento de Juan B. Justo y Travesía, zona noroeste de Rosario.

