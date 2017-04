Chocó a tres vehículos que estaban detenidos en el semáforo

Además, luego del accidente, inspectores de tránsito secuestraron una moto que circulaba por la ciclovía y que no tenía la licencia ni el seguro obligatorio.

Una mujer, que según testigos conducía mientras miraba el celular, chocó a otros tres autos que estaban esperando la luz verde del semáforo en Pellegrini al 3800. No se lamentaron heridos de gravedad. Mientras trabajaban en el lugar, los inspectores detectaron una motocicleta que circulaba por la ciclovía.

